Escolas de samba de Campo Grande homenageiam ícones da cultura do Estado

Campo Grande (MS) – A noite desta terça-feira (28) contou com homenagens a grandes nomes da cultura sul-mato-grossense, durante o desfile das escolas de samba da Capital, que ocorreu na Praça do Papa, com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura do MS.

A escola “Deixa Falar” apresentou na passarela a história do Grupo Acaba, que no ano passado completou 50 anos. Já a “Igrejinha” lembrou do centenário do poeta Manoel de Barros, e a “Catedráticos do Samba” destacou a importância da Colônia Paraguaia. Das escolas que desfilaram ontem, apenas a “Unidos da Vila Carvalho” fez diferente e homenageou São Jorge, o padroeiro da escola.

Contente com a qualidade do evento, o secretário de cultura, Athayde Nery, prestigiou o desfile e parabenizou todos que fazem o Carnaval acontecer. “Felicito aqui a todos os sambistas, presidentes das escolas e todos envolvidos nessa grande festa, sabemos de todas as dificuldades, mas novamente vocês conseguiram com muito esforço realizar esta linda festa. Esperamos que o carnaval de Campo Grande, se torne um dia um dos maiores carnavais do Centro Oeste”, otimizou.

Na segunda-feira (27), no mesmo local, a primeira a entrar na passarela do samba campo-grandense foi a escola mirim “Os Herdeiros do Samba”. Depois desfilam duas agremiações do grupo de acesso, “Unidos do Aero Rancho”, e “Unidos do São Francisco”. Na sequência duas escolas do grupo especial apresentaram seu carnaval ao público: “Cinderela Tradição”, do José Abrão e “Unidos do Cruzeiro”.

A apuração das campeãs do Carnaval 2017 de Campo Grande será hoje, a partir de 17h.

(Fotos: Daniel Reino-FCMS)

Veja Também

Comentários