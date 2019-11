Escolas de MS estão na final do Prêmio Nacional de Educação Fiscal

Duas escolas de Mato Grosso do Sul seguem na disputa pelo Prêmio Nacional de Educação Fiscal. A escola estadual Lino Vilachá e a municipal Osvaldo Cruz, localizadas em Campo Grande, passaram para a fase final da competição com os projetos “Mutirão Agroecológico Hortear: movimento de agroecologia e gestão ambiental escolar com alunos e professores da Escola Estadual Lino Villachá”, e “Educação Fiscal: uma possibilidade de discussão sobre conceitos tributários e o combate à sonegação de impostos”, da escola Osvaldo Cruz.

O Prêmio Nacional de Educação Fiscal valoriza as melhores práticas de Educação Fiscal que atuam sobre as temáticas da função social dos tributos, da qualidade do gasto público e do acompanhamento do retorno dos recursos à sociedade. A solenidade de premiação está prevista para o dia 28 de novembro, em São Paulo.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo / Subcom