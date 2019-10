Escolas de Campo Grande serão obrigadas a oferecer treinamento para simulações de evacuação em casos de incêndio

Quatros projetos de lei foram aprovados nessa terça - Divulgação

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram quatro Projetos na sessão ordinária dessa terça-feira (1º).

Em primeira discussão e votação, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 9.233/19, que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas das redes pública e privada de ensino ministrarem treinamento adequado ao corpo docente, aos funcionários e aos alunos, para simulações de evacuação em casos de incêndio e dá outras providências. Há previsão ainda da implantação da brigada escolar. As simulações devem ser feitas a cada semestre. A proposta é dos vereadores William Maksoud, Delegado Wellington, Odilon de Oliveira e Betinho. A proposta recebeu três emendas, com adequações.

Ainda, os vereadores aprovaram em primeira discussão o Projeto de Lei 9.362/19, do vereador Carlão, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Assistência Médica Contínua a pessoas com deficiência e com doenças crônicas nas unidades de saúde e hospitais do Município de Campo Grande.

Em regime de urgência, em única discussão, foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo 2.075/19, dos vereadores Dr. Loester, Dr. Wilson Sami, Dr. Livio e Dr. Cury, que concede o título de visitante ilustre da cidade de Campo Grande ao médico e advogado Gutemberg Fialho.

Também em única discussão, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 9.468/19, que denomina Carlos Alberto Jurgielewicz a UBSF Cristo Redentor, localizada na Rua Padre Mussa Tuma. A proposta é do Executivo.

Houve pedido de vistas da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa de Leis para adequações técnicas no Projeto de Lei 9.496/19, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e dá outras providências. A proposta do Executivo prevê autorização para operação de crédito de até R$ 30 milhões destinados a obras de infraestrutura urbana e saneamento. Na lista de obras previstas constam drenagem e pavimentação nas regiões do Rita Vieira, Vilas Boas e Parque Dallas. A votação desta proposta foi adiada.