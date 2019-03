Escolas da Série A desfilam após temporal alagar Sambódromo no Rio

A Unidos da Ponte abriu com atraso os desfiles das escolas de samba da Série A do Rio de Janeiro. Por causa de um temporal que caiu poucas horas antes do início das escolas entrarem na avenida, o começo do desfile, previsto para as 22h30, foi transferido para as 23h. Ainda assim a Ponte entrou na avenida cinco minutos mais tarde.

A chuva no Sambódromo está mais branda. Com isso, o público chega nas arquibancadas

Cada escola tem o tempo mínimo de 45 minutos para passar pela avenida e o máximo de 55 minutos. A segunda agremiação que vai se apresentar é a Alegria da Zona Sul.

Veja a ordem dos desfiles:

Unidos da Ponte

Primeira a desfilar, a Unidos da Ponte leva à avenida o enredo Oferendas, que trata das comidas dos orixás na umbanda e no candomblé. A azul e branco de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, vai reviver na avenida o enredo que apresentou em 1984.

Alegria da Zona Sul

A Alegria da Zona Sul, a vermelho e branco criada na comunidade do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, desenvolve o enredo Saravá, Umbanda!, em que, por meio das palavras de um Preto Velho, vai pregar a caridade, o amor e a fé.

Acadêmicos da Rocinha

A terceira agremiação na passarela será a Acadêmicos da Rocinha, escola de São Conrado, que vai criticar o racismo com o enredo Bananas para o Preconceito e dar destaque a líderes negros.

Acadêmicos de Santa Cruz

Em seguida, entra a Acadêmicos de Santa Cruz. O enredo Ruth de Souza – Senhora Liberdade, Abre as Asas sobre Nós, em homenagem à atriz de 97 anos, foi desenvolvido pelo carnavalesco Cahê Rodrigues, que, no ano passado, deixou a Imperatriz Leopoldinense e pela terceira vez está na Santa Cruz.

Unidos de Padre Miguel

As histórias do escritor Dias Gomes serão contadas no Sambódromo pela Unidos de Padre Miguel, com o enredo Qualquer Semelhança não Terá Sido Mera Coincidência. A escola tentará o campeonato, que escapou no ano passado, por uma diferença de 3 décimos. A vencedora foi a Viradouro.

Inocentes de Belford Roxo

A Inocentes de Belford Roxo vai levar para a avenida o enredo O Frasco do Bandoleiro, mostrando crendices sobre fortunas que teriam sido enterradas em botijas em quintais do Nordeste para escapar de saques.

Acadêmicos do Sossego

A Acadêmicos do Sossego fechará o primeiro dia de desfiles com o enredo Não se Meta com a Minha Fé. Acredito em Quem Quiser. Com o tema, a escola abordará a questão da intolerância religiosa.

Regulamento

De acordo com o regulamento, cada agremiação terá o mínimo de 45 minutos e o máximo, de 55 minutos, para desfilar com pelo menos 1.200 componentes. Se ultrapassar esse tempo, perde 1 décimo de ponto por minuto excedido. Se o tempo de apresentação for inferior a 45 minutos, a escola perde 2 décimos para cada minuto a menos.

No término do desfile, as agremiações têm que fazer a dispersão das alegorias no tempo máximo de 60 minutos. Se isso não ocorrer, elas são punidas com a perda de 1 décimo por alegoria não retirada.

Na concentração, somente no terceiro toque de sirene, é que as escolas podem começar o desfile. Antes disso, têm autorização para iniciar o aquecimento preliminar da bateria e o teste de regulagem dos instrumentos e microfones ligados ao carro de som.



Após o segundo toque, o intérprete pode começar a se comunicar com o público e fazer o chamado "esquenta" das arquibancadas com sambas que fazem parte da história da agremiação, até começar a cantar o samba-enredo com o qual a escola vai desfilar. É um momento muito esperado pelos torcedores que costumam lotar o Setor 1, o mais popular da passarela, e é considerado o "batismo" na avenida para o início do desfile.

A vencedora da Série A sobe, em 2020, para o Grupo Especial, considerado a elite do carnaval do Rio. A última colocada, cai para a Série B e vai desfilar no ano que vem, na Estrada Intendente Magalhães, na zona norte da cidade.