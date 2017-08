Escolas da Reme terão atividades esportivas nos finais de semana

Com a ideia de ocupar as unidades escolares e incentivar a prática esportiva entre os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) também nos finais de semana, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) lançou nesta quarta-feira (2), como parte das comemorações dos 118 anos de Campo Grande, o projeto “Levanta Reme”.

O lançamento, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad e da secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, foi na escola municipal “Padre Tomaz Ghirardelli”, no bairro Dom Antonio Barbosa. Nela estudam 2,5 mil alunos que prepararam para esta manhã números de dança e musicais, dando uma mostra das atividades desenvolvidas culturais e esportivas que são desenvolvidas na escola.

O objetivo do “Levanta Reme” também é fazer com que a comunidade escolar e os pais dos alunos fiquem mais próximos do ambiente escolar, participando das atividades das crianças.

Coordenado pela Divisão de Esporte Arte e Cultura da Semed, o projeto vai acontecer uma vez por mês e também contará com atividades culturais.

A proposta do projeto é agregar as ações já desenvolvidos pela Deac desde o início do ano, traçando um panorama das atividades que já são realizadas nas unidades escolares, sempre com foco no esporte e cultura, propiciando aos alunos condições para despertar seus talentos e aprimorar suas capacidades motoras através das atividades físicas.

A secretária Ilza Mateus enfatizou que as equipes da Semed têm se empenhado, desde o início do ano, para levar as atividades nas escolas e Ceinfs da Rede Municipal. “Sabemos da importância que o esporte representa na vida do aluno, contribuindo com o desenvolvimento do espírito de equipe, além de contribuir com sua formação completa”, disse.

O prefeito Marquinhos Trad também frisou o papel agregador do esporte, que leva as famílias a praticarem as atividades junto com os filhos, além de desenvolver o respeito às regras.

“A atividade física ajuda na formação de bons cidadãos. A criança que pratica esporte aprende a respeitar hierarquias, por isso nossa gestão se preocupa em oferecer essas atividades para complementar a educação dos nossos alunos”, afirmou o chefe do Executivo.

Nesta primeira fase, cinco escolas da Rede Municipal irão integrar o projeto e a expectativa é que cada ação possa reunir pelo menos mil pessoas.

Na escola Padre Tomaz Ghirardelli, onde ocorreu o lançamento do projeto, são desenvolvidas as atividades de futsal, jazz, esporte adaptado, tênis de mesa e beach tênis.

A diretora da escola, Clarisse Cassol, pondera que 300 alunos são atendidos nas aulas e ela já observou a melhora no desempenho escolar. “A disciplina melhora muito e eles se dedicam muito para participar das aulas”, contou.

Projetos

Desde o início do primeiro semestre a Deac tem desenvolvido na Reme projetos que proporcionam as crianças o aprendizado, inclusão social e o entretenimento, fortalecendo a relação com os professores.

Um dos projetos que engloba várias ações é o “Arte e Cultura”, que atendeu 90 unidades escolares até o final do primeiro semestre, com oficinas de artesanato, desenho, escultura, gravura, pintura em tela, grafite, fotografia, colagem e mosaico, nas áreas de dança, teatro e cinema, e balé, jazz dance, dança contemporânea, street dance e sapateado e baby class.



Outros projetos importantes foram o Festival da Canção, onde os alunos interpretaram canções de estilos variados, desde o sertanejo até o gospel; o Festival de Lutas, que reuniu crianças entre cinco e dez anos, de 30 escolas, disputando provas de judô, taekwondo, karatê, luta olímpica, além de apresentação de capoeira e os festivais esportivos, que também abriram espaço para os alunos especiais disputarem provas dentro dos parafestivais, que abrangeram modalidades como atletismo, xadrez, tênis de mesa, vôlei, parabadminton, futsal, basquete e polibate (tênis de mesa adaptado praticado por paratletas).

