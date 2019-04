Escolas da rede municipal do Rio voltam a funcionar nesta quarta-feira

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, informou que as escolas municipais voltam a funcionar nesta quarta-feira (10), após o temporal que atingiu a cidade na noite de segunda-feira (8), provocando a suspensão das aulas na rede pública de ensino por um dia, principalmente por dificuldades de acesso.

Cerca de 500 profissionais da prefeitura atuaram na limpeza e reparos das escolas, resolvendo problemas de alagamentos. A Avenida Niemeyer permanecerá fechada para avaliação dos técnicos do Instituto de Geotécnica do Rio (Geo-Rio) sobre riscos de desabamentos.

A Rua Jardim Botânico foi limpa e liberada. O Túnel Rebouças também. No Alto da Boa Vista e na Estrada Grajaú Jacarepaguá, equipes trabalham para liberar as vias. A Lagoa tem bolsões em alguns pontos, como no Parque da Catacumba, e a expectativa é de que o nível da água baixe durante a madrugada.

Crivella também anunciou que amanhã haverá um mutirão de serviços no bairro Jardim Maravilha, em Guaratiba, na zona oeste, para atender cerca de 100 famílias atingidas pelo temporal.

As famílias estão ilhadas e muitas delas tiveram de deixar suas casas, porque o nível das águas não baixa e os moradores estão sem condições de cozinhar, tomar banho e utilizar os banheiros. Serão distribuídas cerca de 240 cestas básicas para os moradores.

Equipes da Rio-Águas para dragagem do Rio Cabuçu-Piraquê, da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) para limpeza das ruas e desobstrução de ralos e redes de águas pluviais, além de homens da Secretaria de Conservação para realizar serviços de recuperação do asfalto destruído pela enxurrada devem atuar no bairro.