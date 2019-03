Escolas começam a receber segunda etapa da campanha Volta às Aulas

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) começou nesta semana a segunda etapa da Campanha Volta às Aulas. Desta vez, conforme o chefe de fiscalização do Detran, André Canuto, a tarefa de responsabilidade dos agentes de trânsito é fiscalizar e garantir que sejam cumpridas as exigências do Código de Trânsito Brasileiro.

Ele alerta que em algumas escolas tanto das redes pública quanto particular houve algumas mudanças no que se refere à sinalização para estacionar os veículos.

Desde a última segunda-feira, 25 de março, os agentes do Detran estão na frente das escolas onde realizam, de forma ostensiva, a fiscalização das vias. Esta é uma ação realizada pelas equipes do Detran que será rotineira durante todo o ano.

O Detran reforça que os pais ou responsáveis por deixar as crianças nos estabelecimentos escolares são o exemplo para os futuros motoristas.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Viviane Nunes