Escolagov prorroga inscrições do Processo Seletivo para professores até dia 28/10

Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (14), a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) prorrogou o prazo de encerramento das inscrições do Processo Seletivo para professores até às 23h59 (horário de MS) do dia 28 de outubro.

O objetivo do credenciamento é selecionar pessoas físicas prestadoras de serviço para atuar como professor de ensino superior na oferta de Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão de Pessoas, turma 2019-2021.

Conforme o edital nº 01/2019, é necessário ter no mínimo três anos de experiência no magistério. Entre os requisitos, também são exigidos bacharelado nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Direito, estes, com respectiva Especialização, Mestrado e/ou Doutorado nas áreas.

Com a prorrogação, o Processo Seletivo passa a ter o seguinte cronograma:

Inscrições 1º a 28/10/2019 Análise do currículo 29/10/2019 a 11/11/2019 Divulgação do resultado da Prova de Títulos 12/11/2019 Prazo para recursos 13 e 14/11/2019 Divulgação do resultado dos Recursos 19/11/2019 Aula inaugural e início da Primeira Disciplina do Curso 22 e 23/11/2019 | 06 e 07/12/2019

A inscrição será realizada com o preenchimento do formulário de inscrição disponível em http://www.escolagov.ms.gov.br e a entrega, via SEDEX ou pessoalmente, do formulário preenchido juntamente com todos os documentos necessários.

Quanto à remuneração pelos serviços prestados, esta será de acordo com o estabelecido na Portaria Escolagov nº 07, de 26 de setembro de 2016, e varia de R$ 60,00 a R$ 140,00 por hora-aula.

Para conferir o edital de abertura do Processo Seletivo na íntegra, acesse as páginas 58 a 65 da edição 9.991 do Diário Oficial do Estado.

Ana Letícia Gaúna – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)