Escolagov promove capacitação convergente com padrões internacionais

Curso de Auditoria Pública Baseada em Riscos faz referência aos desafios da “Agenda 2030” da ONU

Campo Grande (MS) – Com o objetivo de capacitar servidores, por meio de metodologias convergentes com padrões internacionais no âmbito de Auditoria Pública, um novo módulo de capacitação na área foi ofertado na última semana pela Fundação Escola de Governo (Escolagov) aos servidores da Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Ministrado pelo Auditor Federal de Controle Externo do TCU, Júlio Marcelo da Silva Matias, o curso “Auditoria Pública Baseada em Riscos” faz referência a “Agenda 2030 da ONU”, que destaca a construção de instituições eficazes e responsáveis como um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, desafios globais elencados e disseminados pela organização intergovernamental.

“Além de apresentar uma abordagem de auditoria que converge com os padrões internacionais, o curso possibilita aos servidores a capacitação necessária para desempenhar trabalhos relevantes e nas áreas mais susceptíveis”, frisa o instrutor. Na mesma linha, o auditor Rodrigo Carvalho de Oliveira reforça que a formação vem ao encontro das novas metodologias adotadas pela CGE: “O curso só vem a engrandecer e melhorar o serviço da Controladoria”, ressalta.

Para o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, a política de desenvolvimento de servidores aliada às ações de transparência lideradas pelo Estado tem elevado Mato Grosso do Sul a um patamar de destaque nacional: “São iniciativas que somadas, trazem resultados positivos ao Estado como a liderança no ranking nacional de transparência pública”, afirma o gestor.

“Órgãos e secretarias do Estado têm buscado o suporte da Escola de Governo, assim como os servidores, atentos às novas competências e habilidades do serviço público. O resultado têm sido um governo engajado e com foco na Gestão por Competência e por Resultados”, complementa o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior.

Texto e Foto: Elaine Paes, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).