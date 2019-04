Escolagov oferta cursos EaD e presenciais gratuitamente para servidores públicos

A Fundação Escola de Governo (Escolagov) por meio do Portal do Aluno está com a oferta de cursos bem diversificada e com inscrições abertas para alguns que começam em abril. Os cursos são oferecidos nas modalidades Educação a Distância (EaD) e presencial, sendo que os presenciais são voltados exclusivamente para a formação e capacitação dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul. Quem detalha é a diretora de Educação Continuada, Silvana Coelho.

A inscrição em um dos cursos pode ser feita no Portal do Aluno, o link você encontra no site da Esvolagov, www.escolagov.ms.gov.br . Uma vez cadastrado, o aluno pode acessar o ambiente virtual e iniciar imediatamente seu curso EAD, bem como acessar certificados e histórico de cursos realizados.

A maioria dos cursos, na modalidade a Distância, possui carga horária de 20 horas, e as capacitações são realizadas exclusivamente no ambiente virtual, onde cada aluno possui prazo de até 20 dias para concluir as aulas. Para mais informações os telefones de contato são: (67) 3321-6100, 3321-6102 ou 3321-6104.

