Escolagov municipaliza ações para ampliar acesso de servidores a cursos

Curso de Organização de Eventos Públicos e Cerimonial será realizado em Guia Lopes da Laguna.

Campo Grande (MS) – Para ampliar o acesso de servidores públicos aos cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissionais, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) está investindo na municipalização de ações, visando ampliar o alcance dos cursos ofertados pelo Estado.

Primeiro a ser contemplado no cronograma de 2019, o município de Guia Lopes da Laguna sedia, nos dias 12, 13 e 14 de março, o curso “Organização de Eventos Públicos e Cerimonial”, que acontece na Câmara de Vereadores. Viabilizado através de parceria entre Escolagov, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e Prefeitura, a formação contemplará além dos servidores da cidade sede, aqueles que também atuam em Bonito, Jardim, Nioaque e Bela Vista.

Conforme informações da Escolagov, um acordo de cooperação técnica possibilitou a realização do curso. “Inicialmente, a assinatura de um termo de cooperação técnica com a Assomasul possibilitou esse diálogo entre instituições. Em um segundo momento, as cooperações se dão entre a Escolagov e os municípios, que manifestam interesse pelas capacitações”, destaca o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior.

Para o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, a iniciativa promove o desenvolvimento, a formação e qualificação dos servidores. “Com atividades alicerçadas no desenvolvimento de servidores, da cidadania e na melhoria da governança, as ações da Escolagov garantem aos nossos servidores a oportunidade de ampliar conhecimentos, o que reflete na melhoria dos serviços prestados à população”, garante.

Texto e foto: Elaine Paes – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)