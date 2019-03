Escolagov forma novas turmas em “SQL para iniciantes” e “Redação Oficial”

Oferta de cursos presenciais e a Distância está vinculada à proposta de desenvolvimento de servidores públicos

Campo Grande (MS) – Estão em fase de conclusão duas novas turmas dos cursos em “SQL para Iniciantes” e “Redação Oficial”, ofertados presencialmente pela Fundação Escola de Governo (Escolagov). Com a participação de servidores das secretarias de Fazenda, Administração, Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, da Delegacia de Polícia Civil, Controladoria-Geral, Escolagov, Bombeiros e Imasul, o curso “SQL para Iniciantes” tem carga horária de 20horas/aulas, sendo o primeiro de outros módulos irão compor a programação na área.

“O curso aborda uma das tecnologias mais comuns na área de gestão de dados, apresentando desde a conceituação até a forma de trabalhar em banco de dados modernos, capacitando os servidores a atuarem como Analistas de Dados”, destaca o instrutor Roberto Cícero de Oliveira. Na mesma linha, o diretor-presidente da Fundação Escola de Governo (Escolagov), Wilton Paulino Junior, destaca que as capacitações atendem as demandas das secretarias, autarquias e fundações e o programa do Governo do Estado focado no desenvolvimento dos servidores para assegurar a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

Premissas estas, que também contemplam os servidores da Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul), concluintes do curso de “Redação Oficial”, desenvolvido para otimizar a produção e redação de documentos oficiais. Ofertado gratuitamente, o curso foi ministrado pela professora Regina Aparecida Brito Nascimento da Silva, com carga horária de 20h e com a participação de 26 servidores da Agesul.

Também integram a grade de cursos presenciais da Escolagov no mês de março, “Coaching na Administração Pública” direcionado aos servidores da Iagro e “Siconv-Sistema de Convênios”. Informações disponíveis sobre a oferta de cursos na modalidade EaD e Presenciais podem ser acessadas pelo link www.escolagov.ms.gov.br.

Texto e Fotos: Elaine Paes, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).