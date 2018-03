EscolaGov estreia Portal com mais leveza e recursos multimídia

O portfólio de cursos no formato EaD está disponível para início imediato - Foto: David Majella

Para facilitar o acesso dos servidores públicos estaduais aos cursos de qualificação, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) lançou nesta quinta-feira (1), o novo Portal do Aluno. Com layout moderno e novas ferramentas de acesso, a plataforma vai permitir a integração de sistemas facilitando o cadastro e otimizando o acesso dos servidores ao conteúdo em um formato rápido e fácil.

Resultado de um trabalho integrado de gestores da Fundação com os técnicos da Superintendência de Gestão da Informação (SGI), a nova plataforma vai possibilitar aos servidores públicos a realização da inscrição nos cursos de capacitação nos formatos presencial e EaD (sendo possível o início do curso de forma imediata), consultas de notas e frequências e emissão de certificados de cursos e formulários para avaliação utilizando-se de login e senha pessoais.

Segundo o diretor-presidente da EscolaGov, Wilton Paulino, entre as novidades, está a desburocratização no processo de cadastro. “Antes era necessário que o servidor fizesse o preenchimento de um cadastro extenso para que pudesse ter acesso ao portfólio de cursos. Com o novo formato, já integrado ao cadastro geral, o servidor apenas confirma seus dados pessoais”, sintetizou Paulino completando que agora ficou muito mais fácil para que o servidor possa seguir a trilha do conhecimento.

Para o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, com o lançamento do novo canal Mato Grosso do Sul dá mais um passo importante na busca pela modernização das ferramentas. “É uma determinação do nosso Governo que se invista no servidor público estadual e o conhecimento é a ferramenta mais importante. Hoje a Escola de Governo dá mais um passo importante no processo de modernização com o lançamento desse novo portal que vem para facilitar o acesso do nosso servidor. Um portal moderno e interativo”, resumiu e ainda ressaltou que muitos servidores ainda desconhecem que os cursos são todos gratuitos.

Com o intuito de estreitar o relacionamento com o público-alvo, a Escolagov vai oferecer ainda um canal de mensageria para que os alunos possam opinar e dar sugestões para a melhoria do Portal do Aluno. Além disso, por meio do novo Portal o servidor terá acesso a um conteúdo vasto, com informações sobre todas as atividades desenvolvidas pela Escola de Governo; realização de seminários, debates e simpósios, realização do prêmio de incentivo a boas práticas e de estudos para aperfeiçoamento da Administração Pública.

Cursos

O portfólio de cursos no formato EaD está disponível para início imediato. O servidor poderá escolher entre os cursos de: Comunicação – Relacionamento Interpessoal, Redação Oficial, Coaching na Administração Pública, Excel I, Excel II, Gestão de Patrimônio Imobiliário, Plano Anual de Compras Governamentais, eDoc – Sistema de Comunicação Eletrônica, Curso de Acompanhamento do PGDI e Introdução a Gestão por Competência.

A Escola

Regulamentada pela Lei 2.155, de 26 de outubro de 2000, a Escolagov tem como missão promover ensino e pesquisa na área de gestão pública, voltada para o desenvolvimento e a difusão de conhecimento, modelos e metodologias comprometidas com inovação, transparência, responsabilização, melhoria de desempenho e do controle governamental, em consonância com as expectativas e necessidades da sociedade.