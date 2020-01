SAD divulga abertura de inscrições para 145 cursos on-line para servidores

Campo Grande (MS) – Os servidores públicos estaduais que buscam cursos de capacitação neste início de ano têm uma ótima notícia. A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) relacionou 145 cursos on-line e gratuitos que estão com as inscrições abertas.

São 24 cursos ofertados pela própria Escolagov nas áreas de Gestão Pública, trilogia do programa de Gestão por Competências, programas contrato de gestão, compras, geral, sistemas e especialidades.

A lista completa de cursos com as suas respectivas descrições, cargas horárias e períodos de inscrições está disponível no Portal do Aluno da Escolagov. Para realizar a matricula no curso pretendido, basta realizar o login no site e enviar a justificativa da adesão.

Além deste catálogo, o serviço público também conta com os cursos de capacitação a distância da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) por meio da Escola Virtual de Governo – portal que reúne uma relação de cursos unificados das principais escolas de governo e centros de capacitação da Administração Pública.

Ao todo, são 121 cursos com as seguintes temáticas: Auditoria e Controle; Dados, Informação e Conhecimento; Desenvolvimento Gerencial; Educação e Docência; Ética e Cidadania; Gestão de Pessoas; Gestão de Políticas Públicas; Gestão Estratégica; Governança e Gestão de Riscos; Governo Digital e Transparência; Inovação; Logística e Compras Públicas; Orçamento e Finanças; Políticas Públicas Setoriais; Tecnologia da Informação e Transferências Voluntárias.

Em relação a ENAP, as capacitações de várias áreas de conhecimento de instituições públicas e privadas também são abertas para a sociedade. Caso o interessado não possua cadastro, basta fazê-lo para se inscrever no curso escolhido.

De acordo com o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, esses cursos na modalidade a distância são ideais para quem busca praticidade, flexibilidade, comodidade e principalmente a economia financeira.

“A nossa missão é desenvolvimento, formação e qualificação dos servidores com foco no atendimento de qualidade ao cidadão sul-mato-grossense e através da educação a distância, que pode ser acessada de qualquer parte do Estado, conseguimos alcançar um número maior de servidores”, finalizou.

Ana Letícia Gaúna – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Divulgação