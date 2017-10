Escolagov está com inscrições abertas em onze cursos de capacitação gratuita

Campo Grande (MS) – Estão abertas as inscrições para onze cursos voltados aos servidores do Estado de Mato Grosso do Sul. A capacitação é gratuita e oferecida nas modalidades presencial e à distância (EaD), por meio da Fundação Escola de Governo (Escolagov). Desde o início da gestão do governador Reinaldo Azambuja mais de 17 mil servidores foram capacitados nas mais diversas áreas.

A Escolagov está oferecendo qualificação através dos seguintes cursos:

Redação Oficial – inscrições até 30 de outubro;

eDOC MS Sistema de Comunicação Eletrônica – EaD – inscrições até 30 de outubro;

Introdução à Gestão por Competência (PGDI) – EaD – inscrições até 30 de outubro;

Excel II – inscrições até 31 de outubro;

Negociação e Administração de Conflitos – inscrições até 31 de outubro;

Sispat Imóveis – Sistema de Patrimônio de MS – inscrições até 5 de novembro;

Primeiros Socorros – EaD – inscrições até 8 de novembro;

Defesa Pessoal – “Suprema Defesa 3 E” – EaD – inscrições até 8 de novembro;

Excel 1 – inscrições até 14 de novembro;

Oratória – Presencial – inscrições até 16 de novembro;

Coaching na Administração Pública – inscrições até 16 de novembro.

Inscrições

Para se matricular é preciso acessar o site da Escolagov e clicar no banner Cursos. Primeiro é necessário fazer o cadastro e, em seguida, a inscrição. Os selecionados recebem e-mail informando sobre a vaga e depois sobre a matrícula. Quem ficar fora da seleção recebe um e-mail com a lista de espera. Clique aqui e acesse os cursos com inscrições abertas.

Para mais informações, os servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) devem entrar em contato com a Escola Penitenciária (Espen) pelo telefone (67) 3901-1049.

Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)