Escolagov credencia 81 novos instrutores para ministrar cursos de capacitação aos servidores

Campo Grande (MS) – O diretor presidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), Wilton Paulino Junior, assinou nessa terça-feira (27) os termos de credenciamento de 81 novos profissionais que passarão a integrar oficialmente a equipe de instrutores da Escolagov. A medida vem de encontro com o novo modelo de festão que está sendo implantado pelo governador Reinaldo Azambuja, baseado na gestão por competência e de resultados.

De acordo com Wilton Junior, os novos instrutores serão peças fundamentais para capacitar os servidores e transformar Mato Grosso do Sul em um Estado moderno, ágil e transparente. “Essa é uma entrega muito importante, pois os novos instrutores dotarão os servidores públicos do MS de conhecimentos e habilidades necessárias para o bom desempenho de suas funções”, destacou.

O Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, esteve presenta na solenidade e reforçou que a disponibilidade do governo no bem servir e em investir nas pessoas. “A valorização dos profissionais que vão transferir seus conhecimentos aos servidores é uma medida de grande importância nesta gestão”, pontuou Assis.

Além do credenciamento dos 81 novos instrutores, o encontro foi uma oportunidade para alinhar as diretrizes gerenciais e técnico pedagógicas da Escola de Governo e de seus colaboradores, por meio de palestras e troca de experiências dos diversos setores do conhecimento.

Kátia Juliane – Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov)

Foto: Kátia Juliane

