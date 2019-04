Escolagov começa 2019 com várias ofertas de cursos

Nos últimos quatro anos, a Escolagov adquiriu autonomia para desenvolver seus cursos próprios na modalidade Educação a Distância. Conforme balanço da Diretoria de Educação Continuada, no ano de 2016 a instituição ofertava apenas dois cursos de EaD, em 2017 o número de cursos saltou para 11, e encerrou o ano de 2018 com o total de 20 cursos já disponíveis no sistema. A diretora de Educação Continuada, Silvana Coelho, fala sobre as novidades de 2019.

O objetivo é promover o desenvolvimento, a formação e qualificação dos servidores. Para mais informações os telefones de contato são: (67) 3321-6100, 3321-6102 ou 3321-6104. Os interessados também podem acessar o site da Escolagov ( www.escolagov.ms.gov.br ).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Mirelli Obando