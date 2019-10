Escolagov anuncia Processo Seletivo para Professores

A Fundação Escola de Governo (Escolagov) está com inscrições abertas até 14 de outubro de 2019 para credenciamento de professores na oferta de Curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão de Pessoas. O edital anunciando a abertura do processo seletivo foi divulgado na edição 9.991 Diário Oficial do Estado, destinado a pessoas físicas prestadoras de serviços.

Integram a lista de disciplinas de atuação: Cultura, clima e comportamento organizacional; Gestão de pessoas, liderança e motivação; Métodos e técnicas de negociação; Sistema de informação em gestão de pessoas; Relações de trabalho, sociedade, estado, trabalho; Inovação e empreendedorismo no setor público; Gestão de Processos; Marketing de serviços; Qualidade de vida, ética e responsabilidade social; Avaliação do desempenho e do potencial humano; Coaching/ mentoria e Governança corporativa.

Conforme especificado pelo edital é necessário ter no mínimo três anos de experiência no Magistério. Entre os requisitos, também são exigidos bacharelado nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Direito, estes, com respectiva Especialização, Mestrado e/ou Doutorado nas áreas.

Os interessados podem realizar as inscrições pelo site www.escolagov.ms.gov.br, via SEDEX ou pessoalmente, com a entrega de formulários e os documentos necessários, na Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, localizada na avenida Mato Grosso, nº 5778, Bloco II, Carandá Bosque, em Campo Grande.

A classificação dos candidatos será composta de Avaliação de Títulos. Quanto à remuneração, é de R$ 60,00 a R$ 140,00 hora-aula. O prazo de validade deste edital é de dois anos, contados a partir da homologação, podendo ser prorrogado a critério da Escolagov.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Mireli Obando