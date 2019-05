Escolagov: Abertas inscrições para o curso de oratória

Campo Grande (MS) – Servidores públicos estaduais interessados em desenvolver habilidades de Comunicação e potencializar a forma de como se expressar em público, podem se inscrever no curso de “Oratória” ofertado presencialmente pela Fundação Escola de Governo (Escolagov). Gratuita, a formação tem carga horária total de 20 horas e inicia na próxima segunda-feira (13) no período vespertino.

De acordo com a diretora de Educação Continuada da Escolagov, Silvana Marchini Coelho, integram a ementa do curso, aulas expositivas, estudos dirigidos, cases e vivências. “Com métodos que visam aprimorar a comunicação, os servidores irão vivenciar diferentes técnicas de oratória para utilizar a linguagem verbal e não-verbal com segurança e eficácia”, destaca.

O curso é ministrado por Joelma Belchior, graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Anhanguera – Uniderp (2001) e especialista em Comunicação Empresarial. Palestrante, com ampla experiência na área de segurança pública, a instrutora também atuou como Coordenadora de Comunicação da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e apresentadora da Rede MS Integração de Rádio e Televisão.

SERVIÇO – Para fazer inscrição e conferir detalhes sobre o curso, o servidor deve acessar o Portal do Aluno, através do link: www.escolagov.ms.gov.br. Lembrando que as inscrições encerram nesta sexta-feira (09). Informações adicionais pelo telefone (67) 3321-6100.

Texto: Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)08

Foto: Divulgação