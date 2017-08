Escola Superior de Advocacia promove mesa redonda hoje para debater políticas públicas

Dando sequência ao calendário especial do projeto “ESA no Mês da Advocacia”, a Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza na terça-feira (22), a Mesa Redonda “A judicialização das políticas públicas”. O evento será no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) às 19:00 horas.

A mesa redonda será presidida pelo advogado Fábio Capucho, Presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB/MS, Doutor e Mestre em Direito pela USP e Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul. A mediadora da mesa será a Vice-Presidente da Comissão do Advogado Público, que também é Defensora Pública Estadual, Claudia Bossay Fassa, Mestra em Direito pela PUC-SP.

Juntar-se-ão a eles os debatedores Luis Fernando Sgarbossa, Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Professor Permanente do Mestrado em Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Ulisses Schwarz Viana, Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo (USP) Mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP – Brasília/DF e Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Ávalo Santana, Pós-Graduado em Direito Processual Civil pelo Instituto Nacional de Direito Pós- Graduação (INPG), Pós-graduado em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Mestrando em Direito pela UFMS, Professor da Universidade Católica Dom Bosco e Procurador-geral do Município de Campo Grande e Fernando Nardon Nielsen, Juiz Federal Substituto na 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS e Coordenador da Central de Conciliação da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul – CECON/MS).

As inscrições são gratuitas. Clique AQUI para fazer a sua. Mais informações pelo telefone (67) 3342-4000 ou 98111-0970. A OAB/MS fica na Avenida Mato Grosso, nº 4.700 – Carandá Bosque.

