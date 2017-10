Escola Superior de Advocacia promove curso de Marketing Jurídico e Gestão do Tempo no dia 10

Acontece no próximo dia 10 de outubro, o curso de Treinamento em Marketing Jurídico e Gestão do Tempo na Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS).

Quem ministra o colóquio é o Consultor de Negócios, Executive Coach e Sócio-proprietário da Blue Space Consultoria, Breno Marco.

Com vagas limitadas, o evento terá início às 19h com carga horária de 4 horas/aula. O investimento é de R$ 50 para advogados e demais interessados e a organização reservou 15% de desconto para novos advogados. O pagamento pode ser feito através do pagseguro ou em dinheiro e cheque na própria ESA.

Já as inscrições, que garantem certificado, devem ser feitas no site da ESA/MS. Clique AQUI para fazer sua inscrição.

Mais informações pelo telefone (67) 3342-4000 ou 98111-0970.

