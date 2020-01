Escola Superior da Advocacia abre inscrições para Aula Inaugural do calendário 2020

As inscrições já estão abertas e são gratuitas - Arquivo

A Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul abrirá o calendário deste ano com Aula Inaugural pelos Professores Regina Beatriz Tavares da Silva e Darlan Barroso, no dia 4 de março. As inscrições já estão abertas e são gratuitas.

Regina Beatriz Tavares da Silva é Pós-Doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Doutora em Direito e Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Presidente Nacional e Fundadora da Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS). Ela abordará ‘O Direito de Família e das Sucessões no STF: Temas e teses de repercussão geral’.

Darlan Barroso é Mestre, Especialista em Direito Processual Civil pela PUC/SP, além de Professor e Diretor Pedagógico no Damásio Educacional, onde também foi Coordenador da Pós-Graduação de Direito Processual Civil. O Advogado falará sobre ‘Tutelas provisórias e efetividade do processo’.

A Aula Inaugural será dia 4 de março, às 19 horas, no Palácio Popular da Cultura. As inscrições gratuitas estão disponíveis no Site da ESA/MS.