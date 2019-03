Escola Senai da Construção está com matrículas abertas para três cursos gratuitos

As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de abril na secretaria da unidade, localizada na Rua Rachid Neder esquina com a Rua Caxias do Sul, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande - Divulgação

Em busca de uma vaga no mercado da construção civil? A Escola Senai da Construção está com matrículas abertas para os cursos gratuitos de pedreiro de alvenaria, pedreiro de revestimento e pintor de obras. As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de abril na secretaria da unidade, localizada na Rua Rachid Neder esquina com a Rua Caxias do Sul, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande (MS), e as aulas têm início previsto para o dia 8 de abril, de segunda-feira à sexta-feira, das 13 horas às 17h10.

Segundo o coordenador pedagógico da Escola Senai da Construção, Alexandre Anastácio de Oliveira, a oferta é uma demanda da indústria de Mato Grosso do Sul. “É um mercado que está aos poucos voltando a se aquecer e que está otimista com os rumos do novo governo. Além disso, há falta de mão de obra qualificada justamente nessas profissões, então buscar um curso de qualificação nessa área traz grandes chances de inserção no mercado de trabalho”, afirmou.

Sobre os cursos

O curso de pedreiro de alvenaria proporciona o desenvolvimento de fundamentos técnicos e científicos na construção de alvenarias com e sem função estrutural, seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos técnicos. Os interessados devem ter 18 anos completos e ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental.

No curso pedreiro de revestimento, aluno executa revestimento argamassado e cerâmico, seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos técnicos. Os interessados devem ter 18 anos completos e ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental.

No curso de pintor de obras, o aluno analisa, planeja e realiza serviços de pintura imobiliária com a finalidade de proteção, renovação, embelezamento e limpeza, empregando técnicas adequadas aos diversos tipos de substratos e produtos. Segue padrões de qualidade, produtividade e garantia do processo de aplicação, obedecendo especificações do fabricante e do projeto e normas de saúde, segurança e meio ambiente. Os interessados devem ter 18 anos completos e ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental.

Serviço – Mais informações pelo telefone 0800 7070 745