Escola Senai da Construção concentrou o investimento de R$ 19,4 milhões

A partir do dia 27 de julho, Mato Grosso do Sul passará a contar com a estrutura mais moderna e completa voltada para a qualificação de mão de obra da construção civil da Região Centro Oeste. Essa é a terceira reportagem da série de matérias especiais que antecedem a inauguração da Escola Senai da Construção, marcada para a próxima semana, em Campo Grande (MS), e mostram como a estrutura, voltada exclusivamente para a qualificação profissional, irão fortalecer e trazer mais competitividade ao segmento.

A Escola Senai da Construção, que concentrou o investimento de R$ 19,4 milhões em infraestrutura, mobiliário e equipamentos, oferecerá aos integrantes dos segmentos moveleiro e da construção civil no Estado um extenso leque de serviços e cursos, que vão do aperfeiçoamento profissional à graduação, pautados no que há de mais moderno no tocante à inovação e tecnologia.

“A proposta da Escola Senai da Construção é justamente ter uma estrutura diferenciada no cenário nacional. Teremos condições de oferecer uma gama de serviços que, hoje, precisam ser buscados fora do Estado, além daqueles básicos de metrologia. Essa diferenciação se dá muito por meio de equipamentos modernos e da infraestrutura laboratorial altamente tecnológica que possibilitarão, entre outros pontos, o desenvolvimento de projetos inovadores para a obtenção de novos processos e produtos para a construção e a marcenaria”, explicou o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero.

Ainda segundo ele, o conceito de modernidade também foi altamente considerado na formação do corpo docente da Escola. “O Senai trabalha por meio do desenvolvimento de competências, tanto na área da educação quanto de tecnologia e inovação. O mapeamento das competências dos profissionais que irão atuar na Escola da Construção passou pelo critério do que existe de moderno em termos de tecnologia, considerando o que esses profissionais agregam à atuação da própria escola. Isso foi muito bem pensado”, detalhou.

Roger Benites, gerente da Escola Senai da Construção, destacou o uso de novos métodos de construção pela instituição. “A Escola vai incentivar, trabalhar, oferecer cursos dentro dessa realidade, conforme a demanda do mercado, levaremos essas inovações para a formação do profissional daqui do Estado”, falou.

No tocante à inovação e tecnologia, ele destacou ainda o laboratório de solos, concreto e materiais de construção. “Ele vai ser a nossa marca de atendimento aos serviços empresariais. Nós queremos atuar com atendimento às indústrias realizando pesquisas de melhorias de processos, de materiais e tudo mais. Inovação e tecnologia estarão constantemente presentes no dia-a-dia da Escola Senai da Construção”, enfatizou.

