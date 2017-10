Escola “Professor José de Souza” conquista segundo lugar na etapa regional do prêmio Gestão Escolar

A preocupação em envolver a comunidade nas atividades da escola, o cuidado na elaboração do projeto pedagógico e o índice zero de evasão escolar em 2016 foram os pontos principais que levaram a escola municipal “Professor José de Souza”, carinhosamente conhecida por “Zezão”, a conquistar o segundo lugar na etapa regional do prêmio “Gestão Escolar”, realizado desde 1998 pelo Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação), em parceria cm o MEC (Ministério da Educação).

O objetivo da premiação é incentivar as escolas da rede pública a criarem uma gestão inovadora e democrática, contribuindo com a melhora do ensino público, além de estimular os profissionais que atuam nas unidades, a buscar sempre o aperfeiçoamento dos planos de ações.

Das 1200 escolas públicas de Mato Grosso do Sul, 79 participaram da edição 2017 do prêmio. Três unidades foram selecionadas na etapa estadual. Para ficar entre as melhores, o processo não foi fácil, já que a equipe de avaliadores realizou várias visitas às escolas participantes para constatar se as informações mencionadas na ficha de inscrição condizem com a realidade encontrada na unidade, buscando, inclusive, comprovação documental.

“É uma seleção minuciosa, tudo que colocamos no papel é averiguado, mas nos empenhamos muito. A comissão estadual observou diversas questões, como a pedagógica, planejamentos, encaminhamentos de alunos, parcerias com a comunidade escolar, merenda e até como é feita nossa prestação de contas e a limpeza do ambiente”, disse o diretor da escola, Edilmar Galeano Marques.

O diretor explica que a união dos profissionais que atuam na escola foi fundamental na seleção. “Nossa equipe pedagógica é formada por especialistas e como não há rotatividade, estamos juntos há muito tempo, por isso os projetos têm continuidade. Por mais que ocorram algumas alterações, a escola não tem se distanciado do objetivo principal, que sempre foi o ensino eficaz e aprendizagem efetiva dos estudantes, inclusive daqueles que possuem algum tipo de deficiência”, destacou.

Toda esta dedicação rendeu a escola, ano passado, a nota 6.3 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). A média nacional do 1 ao 5 ano é de 4,7. Este desempenho chegou a ser elogiado e foi motivo de estudo durante um simpósio internacional do qual o diretor participou no primeiro semestre, na Unesp (universidade Estadual Paulista).

Ações

Quanto aos projetos que contribuíram para a seleção da escola “Professor José de Souza”, o diretor Edilmar Galeano destaca ações sobre reciclagem, produção de horta junto aos alunos, incentivando a alimentação saudável, ações sociais em diversos eventos em prol da população do bairro, além de parcerias com profissionais da saúde que visitam a escola com frequência para atender a comunidade e o bom desempenho de alunos em campeonatos nacionais de atletismo.

A preocupação em envolver as famílias e comunidade na rotina escolar tem contribuindo para a escola manter um índice zero de evasão escolar. “Se o aluno passa dois dias sem ir à aula, já entramos em contato com os pais para saber o que houve. Acompanhamos de perto a vida deles. Com a comunidade inserida na escola, evitamos também a violência”, afirmou.

Um projeto recente que tem auxiliado no sentido de garantir a união das crianças é o recreio lúdico, onde monitores desenvolvem atividades direcionadas aos alunos da Educação Infantil, garantindo um melhor aproveitamento do tempo.

O diretor também enfatiza o suporte que a Semed (Secretaria Municipal de Educação) oferece às escolas da Rede Municipal. “Temos um apoio muito grande, com um monitoramento constante da equipe de gestão. Conseguir essa colocação é uma vitória, um reconhecimento do trabalho da nossa equipe. Sabíamos das dificuldades, mas a motivação em atender da melhor forma possível nossos alunos e a comunidade escolar foi o que nos moveu”, pontuou Edilmar.

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus enfatizou que a conquista da escola é um reflexo do empenho da atual gestão em promover um ensino de qualidade. “A prefeitura tem um olhar cuidadoso com a Educação e por isso a Semed está sempre investindo em formações continuadas que visam o aprimoramento dos nossos profissionais. São momentos onde ocorrem também a troca de experiências e a descoberta de novas possibilidades de aplicar o conteúdo pedagógico.Ter uma escola selecionada em um prêmio de importância nacional mostra o compromisso das equipes que atuam na Reme em construir um trabalho de excelência a cada dia”, concluiu.

