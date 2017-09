Escola Nacional de Advocacia divulga calendário de cursos telepresenciais de setembro

As palestras são transmitidas via satélite para os alunos / Ilustração

A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês de setembro de 2017. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.

As aulas são realizadas nas sedes das ESAs ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante.

O primeiro curso, a ser realizado no dia 14 de setembro, é uma mesa de debates intitulada “Temas controversos em processos tributários face ao Código de Processo Civil de 2015”. Com coordenação de Mário Luiz Oliveira da Costa, os debates terão a participação do advogado Eduardo Perez Salusse, da procuradora da Fazenda Nacional Juliana Furtado Costa Araújo, e do juiz federal Paulo Cesar Conrado. Para mais informações clique aqui.

O segundo curso de setembro será “Introdução ao Compliance”, entre os dias 18 e 21, sob coordenação de Bruno Greca Consentino e Ricardo Inglez de Souza. O objetivo do curso é fornecer aos participantes conceitos introdutórios sobre compliance e as bases para a estruturação de um Programa de Integridade Empresarial, apresentação e discussão dos principais dispositivos relativos à legislação anticorrupção aplicável no Brasil e no exterior, os desafios enfrentados pelo Departamento de Compliance e a interação com a legislação brasileira de defesa da concorrência.

