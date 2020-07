Facha da Escola Lúcia Martins Coelho que está sendo utilizada como ponto de exames em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Por conta da escalada do número de casos do novo coronavírus em Campo Grande, o Governo do Estado reforçou a testagem da população na Capital. 400 testes rápidos por dia serão feitos na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho.