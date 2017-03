Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MS tem novo Diretor

A cerimônia de posse aconteceu às 16h, no gabinete da Presidência do TRE-MS / Divulgação

Nesta segunda-feira (27), a Presidente do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), Desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges empossou o advogado Daniel Castro Gomes da Costa, no cargo de Diretor da EJEMS (Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

A cerimônia de posse aconteceu às 16h, no gabinete da Presidência do TRE-MS, onde estiveram presentes os Desembargadores Odemilson Roberto Castro Fassa e Ruy Celso Barbosa Florence, o Procurador de Justiça Alexandre Lima Raslan, e o advogado Renato Loureiro Pavan.

A EJEMS é uma unidade administrativa do TRE-MS responsável pela formação, atualização e especialização, principalmente na área do Direito Eleitoral, de magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, além de outros interessados na matéria eleitoral.

Perfil

Daniel Castro Gomes da Costa é advogado formado pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco); Mestre e Doutorando em Direito Público pela Universidade de Lisboa (Portugal).

Atualmente é professor de Direito Constitucional e Eleitoral na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Foi também professor na Escola Judicial do TJ-MS e na Escola Superior da Advocacia da OAB/MS.

Ex-Conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso do Sul, Daniel Castro é ainda autor de livros e artigos publicados em obras coletivas.

Veja Também

Comentários