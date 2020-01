Escola Horto inicia implantação do programa de Educação Socioemocional

Método é oferecido nas unidades da Capital e Três Lagoas - Divulgação

Com o intuito de desenvolver a inteligência emocional dos seus alunos, o Sesc implementa, para o ano letivo de 2020, a Educação Socioemocional no Ensino Fundamental, e no dia 13 de janeiro iniciou a implantação do programa com a parceria do material didático “Amigavelmente” da Pearson.

Nessa esfera educacional, o conteúdo é construído, desenvolvido e estruturado para que os alunos possam lidar adequadamente com suas emoções, em consonância com a necessidade dessa nova geração de crianças e adolescentes guiados pelas tecnologias e distantes de atividades em grupo.

A assessora técnica de educação, Nádia Sales, explica que de acordo com a concepção sociointeracionista, cada uma das experiências vividas faz com que a criança transforme suas capacidades e significações elaboradas, abrindo-se para novos conhecimentos, modificando sua forma de agir, levando em consideração a diferença entre o que a criança é capaz de fazer sozinha e o que ela pode fazer e aprender na interação com adultos ou outras crianças mais experientes, conforme vai observando-as, escutando-as e interagindo.

Matrículas abertas – O Sesc Escola Horto oferta da Educação Infantil ao Ensino Médio, já o Sesc Três Lagoas disponibiliza Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 8º ano.

Matrículas estão abertas e as vagas são destinadas aos filhos de trabalhadores do comércio.

Para ingressar na Educação Infantil a criança deve ter 03 anos completos até o dia 31 de março de 2020 e no Ensino Fundamental, a criança deve ter 6 anos completos até dia 31 de março de 2020.

Os interessados devem preencher um cadastro, disponível no site do Sesc www.escola.sescms.com.br, com os dados do filho. Os alunos selecionados serão chamados de por ordem de inscrição, vagas disponíveis e candidato compatível com a vaga para o período escolhido. Para o procedimento de inscrição o titular deverá estar com o Cartão Sesc e do dependente válido e sem pendências financeiras com o Sesc.

Serviço – Informações pelo telefone (67) 3311-4300 em Campo Grande ou (67) 3919-1900 em Três Lagoas.