Campo Grande (MS) – As 12 Escolas da Autoria com Ensino Médio em Tempo Integral da Rede Estadual de Ensino iniciaram a Semana do Protagonismo, com objetivo de estimular e apoiar a criação dos Clubes do Protagonismo, espaço que permitirá ao estudante aprender o que é indispensável para que ele se torne um protagonista.

Confira no vídeo abaixo o quanto o novo modelo de educação tem contribuído na formação e protagonismo dos alunos do ensino médio do Estado.

Veja Também

Comentários