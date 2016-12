Escola do Sucesso arrecada alimentos e doa para entidades sociais

A turma de Autocoaching da Escola do Sucesso arrecadou em três horas meia tonelada de alimentos para doação. As doções foram feitas para três entidades assistenciais de Campo Grande.

Uma das entidades que recebeu doação foi a Comunidade Irmãos de Assis, no bairro Tiradentes, que cuida e orienta 165 crianças carentes. Também para a AMATI, Associação de Mães Trabalhando a Inclusão, é uma instituição filantrópica, que fica na avenida Thirson de Almeida, 2042, no Conjunto Aero Rancho, Setor Sete.

A outra entidade a receber doção é a ONG mantenedora do centro de educação infantil "Vó Inez", que tem como base de trabalho o atendimento de apoio às mães que trabalham, oferecendo educação infantil às crianças de quatro meses a cinco anos de idade. O centro de Educação infantil Vó Inez, atende 155 crianças de 4 meses a 5 anos de idade, com a parte pedagógica na parte da manhã e no período da tarde recreação.

Escola do Sucesso

A Escola do Sucesso trabalha no desenvolvimento das pessoas através das ferramentas do Coaching e programação neurolinguística. Ricardo Ferri e Helenita Brum são empreendedores e mentores da Escola do Sucesso.

O treinamento Autocoaching é para quem busca alcançar um objetivo sem se vencer pelo cansaço no meio do caminho, ou principalmente para aqueles que não possuem um objetivo e estão se sentindo sem direção, perdidos.

O participante tem a oportunidade de identificar os seus potenciais e explorá-los, enfrentando medos e desafios da melhor forma, quebrando alguns paradigmas, o que resulta na melhoria contínua.

O objetivo é fazer com que os participantes tenham os recursos e ferramentas de Coaching e PNL (programação neurolinguística) para buscar o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Um treinamento para pessoas que querem se conhecer melhor, identificar suas competências, aprender a definir suas metas e encontrarem o caminho para atingirem o resultado esperado.

