Escola do Sesi de Maracaju premia "mestres da leitura" do bimestre

Os alunos foram premiados - Divulgação

A Escola do Sesi de Maracaju premiou os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio que mais se destacaram ao longo do bimestre como leitores. O título de “mestre da leitura” é conferido àqueles que mais retiraram livros da biblioteca. Os alunos deram um depoimento aos colegas para incentivar os demais e, assim, disseminar o hábito da leitura entre toda a escola, cerimônia que é realizada todos os meses na Escola do Sesi de Maracaju.

“Ter o hábito da leitura, permite ao leitor viajar em suas imaginações, além de ser uma fonte inesgotável de conhecimento”, resumiu a auxiliar de biblioteca, Noeme Reis Silva, sobre o intuito do projeto.

Os alunos premiados, além de indicarem uma obra para os colegas, falam sobre as mudanças que o hábito de ler causa. “Achei muito interessante, o livro ‘O corpo das garotas’, pois tinha algumas coisas que eu não sabia sobre o meu corpo e, neste livro, pude aprender um pouco mais sobre as mudanças que poderiam ocorrer”, disse Gabriela Gonçalves Trevisol, 12 anos, aluna do 7º Ano do Ensino Fundamental.

“O livro ‘As aventuras do caça-feitiço à maldição’ conta a história de um jovem aprendiz de feiticeiro e narra suas aventuras. Eu indico este livro porque te faz viajar ao mundo cheio de mistério e magia, você se diverte sem sair de casa”, recomendou Camila Vieira Conzzatti da Silva, 14 anos, aluna da 1º série do Ensino Médio.

“Indico o livro ‘A ética protestante Max Weber e o espírito do capitalismo, é um dos grandes livros sobre o capitalismo e sociologia, ótimo para estudar”, finalizou Jesica Setti, 17 anos, aluna da 3º série do Ensino Médio.