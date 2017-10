Escola do Sesi da Capital embarca alunos para participarem de Maratona de Química no RS

O 1º colocado receberá o Prêmio Hugo Herrmann Filho no valor de R$ 500,00 e os 2º e 3º, respectivamente, os valores de R$ 300,00 e R$ 150,00 - Divulgação

A Escola do Sesi de Campo Grande embarcou, nesta quarta-feira (25), no Aeroporto Internacional, a equipe composta por cinco alunos do Ensino Médio que vão participar da 2ª fase da 25ª Maratona de Química, que será realizada nesta quinta-feira (26/10) e sexta-feira (27/10) na cidade de Gramado (RS). Na sexta-feira (27/10), outros três alunos da Escola do Sesi de Dourados irão embarcar para disputar a categoria Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que começa no próximo sábado (28/10).

Segundo a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, ver os alunos estimulados e avançando em competições nacionais reforça que a proposta educacional da instituição está no caminho certo. “Tanto a Olimpíada Brasileira de Astronomia como a Maratona de Química são experiências que em os alunos rompem os limites de sala de aula e preparam-se para a vida, colocando em prática os ensinamentos absorvidos durante as aulas. Então é um presente para nós termos esses alunos levando o nome da nossa escola e tendo essa experiência única, que envolve aprendizado educacional e pessoal”, afirmou.

Para a professora Enilda de Oliveira Carvalho, que leciona a disciplina de Química na Escola do Sesi da Capital e embarcou com os alunos, a participação na maratona é motivo de orgulho. “Tenho certeza que essa oportunidade será excelente para o crescimento profissional e pessoal de cada participante, inclusive o meu, acredito que aprenderemos muito nessa maratona e conheceremos outros laboratórios e professores que contribuirão de alguma maneira para a aprendizagem de todos”, disse.

Já a aluna Rebeca de Almeida Bernardes acrescenta que a expectativa é de que seja uma experiência muita boa. “Com certeza essa participação fará com que os meus conhecimentos se aprimorem e eu possa usá-los futuramente. Estamos bem esperançosos e esperamos que tudo saia bem e consigamos algo como recompensa”, falou.

A colega Nicolle Anália Calves e Chaves ressalta que está muito ansiosa com essa viagem. “Mas também estou muito animada, pois é uma oportunidade única. Espero que consigamos orgulhar o Sesi e que meus conhecimentos se ampliem”, disse. A aluna Bianca Lole Freitas reforça que as suas expectativas para maratona são de conseguir alcançar uma boa colocação. “Quero tirar o máximo de aproveito e até mesmo conhecer coisas novas e diferentes”, afirmou.

A aluna Camila Duarte de Souza está muito feliz de participar da maratona. “Fico contente não só de representar a Escola do Sesi, mas também Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Minhas expectativas são positivas e a maratona será de extrema importância para nós porque além de ser uma nova experiência será uma oportunidade incrível”, declarou.

Maratona de Química

Concorrendo com estudantes de todo Brasil, os alunos Bianca Lole Freitas, Camila Duarte de Souza, Luan Victor Bispo Falcão, Nicolle Anália Calves e Chaves e Rebeca de Almeida Bernardes estão entre os 40 classificados para participar da 2ª etapa da Maratona de Química. Os estudantes vão observar a demonstração de três experimentos químicos, realizados por especialistas, e depois devem responder um caderno de perguntas sobre o que foi apresentado.

Os temas a serem abordados são processos de fracionamento de misturas, fenômenos físicos e químicos, semelhanças atômicas, configurações eletrônicas, química no cotidiano, entre outros. O 1º colocado receberá o Prêmio Hugo Herrmann Filho no valor de R$ 500,00 e os 2º e 3º, respectivamente, os valores de R$ 300,00 e R$ 150,00.

Na avaliação do gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso, essa é uma excelente oportunidade para poder promover a qualidade de ensino da instituição e valorizar a atuação dos nossos alunos. “São alunos que têm um bom desempenho em todas as disciplinas, em especial na disciplina de Química. É gratificante termos esse grupo de alunos, que por iniciativa própria quiseram participar dessa maratona e conseguiram um bom resultado. Nossa expectativa é conseguir novamente um bom resultado com esses alunos lá em Gramado”, salientou.

A diretora da Escola do Sesi de Campo Grande, Glaucia Campos, declarou estar orgulhosa dos alunos e que as expectativas são as melhores. “Ter cinco alunos classificados para apenas 40 vagas só enaltece o nosso trabalho, principalmente quando se trata de uma Maratona de Química, disciplina que boa parte dos alunos reclama bastante e tem dificuldade”, disse.