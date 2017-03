Escola de Ensino Integral muda a realidade de estudantes sul-mato-grossenses

O sonho de se tornar um delegado de polícia ganhou um estímulo a mais com a nova rotina de estudo de João Lucas. O garoto de apenas 15 anos é aluno da Escola Estadual Amélio de Carvalho Bais, onde cursa o 1º do ensino médio.

A instituição é uma das doze escolas de Ensino Médio em tempo integral, denominada Escola da Autoria, implantadas pelo Governo do Estado. João Lucas, que concluiu o ensino fundamental na escola regular Patronato São Francisco, conta o que mudou em sua vida e que hoje sente-se um privilegiado.

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, adotou no Programa Escola de Autoria o modelo já em funcionamento em outros estados da federação e que alcançaram êxito. A proposta trabalha sobre a perspectiva da formação do jovem autônomo, solidário e com as competências necessárias para o século 21.

O programa conta com disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada, que incluem estudo orientado, pós-médio, práticas experimentais, ambientes de aprendizagem e projeto de vida. Segundo João, a dinâmica adotada na disciplina “Projeto de Vida” tem o motivado para correr atrás do seu sonho profissional.

Hoje, Mato Grosso do Sul já conta com 12 Escolas no sistema de período integral. Destas oitos estão na Capital e quatro nos municípios de Dourados, Naviraí, Maracaju e Corumbá, cada uma.

A expectativa é de que ao todo, as 12 escolas estaduais de tempo integral tenham capacidade para 4.447 estudantes. Para informações sobre como se matricular ou sobre vagas disponíveis é só acessar www.matriculadigital.ms.gov.br.

