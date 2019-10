Escola de dança do Theatro Municipal do Rio abre período de inscrição

Gratuita e tradicional, a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa recebe a partir de hoje (14) inscrições para o processo seletivo 2020. Fundada em 1927, a instituição é vinculada ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro e é a mais antiga escola de dança do país.

O prazo para se inscrever vai até 31 de outubro, e podem se candidatar meninas e meninos de 8 a 21 anos. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 60 e ser aprovado no processo seletivo. Na última seleção, foram aprovados 60 dos 400 candidatos.

Para as crianças de 8 anos, não será solicitada experiência em dança e a prova terá apenas avaliação física. Só serão aceitas as inscrições de candidatos que completarem os 8 anos até a data da seleção, que acontecerá em diferentes dias de janeiro de 2020.

Os alunos dessa faixa etária são a maior parte dos que costumam ser aprovados, já que a escola só cria novas turmas no nível inicial. A partir dos 9 anos, os candidatos aprovados preenchem vagas deixadas por reprovados ou desistentes das turmas que já existem, o que faz com que a seleção inclua conhecimentos de ballet com exigência crescente conforme a idade. A formação completa na escola de dança dura nove anos, e inclui três anos de nível técnico.

A inscrição requer a entrega dos seguintes documentos na secretaria da escola: certidão de nascimento (cópia), atestado médico (original), atestado de escolaridade (original), comprovante de residência (cópia) e duas fotos 3×4.

Os documentos devem ser entregues das 9h às 12h ou das 14h às 17h, somente de segunda a sexta-feira. O endereço é Avenida Almirante Barroso, N°14 – 3° Andar (Prédio Anexo do Theatro Municipal).