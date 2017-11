Escola da Reme lança rádio e realiza exposição sobre meio ambiente

DSC_0325

O meio ambiente foi o foco da exposição organizada nesta terça-feira (14) pelos alunos da Escola Municipal “João Evangelista Vieira de Almeida”, localizada no Bairro Santo Amaro. A ideia foi mostrar aos visitantes, os principais projetos desenvolvidos ao longo do ano na unidade com a temática ambiental.

Um dos principais trabalhos apresentados foi o que abordou o Parque Estadual do Prosa. O projeto, desenvolvido de forma multidisciplinar, levou grupos de alunos ao local para compreender o que é uma unidade de proteção integral, que são áreas que têm o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, não é permitido o consumo, coleta ou dano a esses recursos. Nessas áreas é permitido apenas recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental.

Para mostrar o conteúdo aprendido, os alunos desenvolveram em uma sala de aula, uma trilha tendo como base o Parque Estadual do Prosa. Foram criadas seis paradas, onde foi destacado, por exemplo, o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), além dos tipos de vegetação encontrada no local. As 11 microbacias existentes no município também foram retratadas na mostra.

A professora de Geografia, Marisa Torres e Silva, que ajudou a organizar a exposição, contou que, por reunir todas as disciplinas, os alunos trabalharam os temas ambientais também através de redações.

A exposição ainda abordou a questão dos cuidados e proteção com animais domésticos. Também houve eleição para escolher o aluno que irá representar a escola na Conferência Infanto juvenil pelo Meio Ambiente, que será realizada na Capital, em dezembro.

Rádio

Além da exposição sobre meio ambiente, a escola lançou o projeto “Jeva News”, que consiste na criação de uma rádio dentro do ambiente escolar da unidade. O projeto está inserido dentro do macro projeto “Diálogos em Educomunicação – Rádio na Escola”, orientado pelo Núcleo de Tecnologia Educacional – NUTEC e coordenado pela Superintendência de Políticas Educacionais – SUPED.

A proposta do projeto é inserir e interagir as mídias no currículo e ambiente escolar formando espaços renovados de práticas diversificadas.

A idéia do projeto “Jeva News”, que é uma junção das iniciais do nome da escola, é oportunizar um canal de comunicação entre os alunos e a comunidade escolar, buscando valorizar a cultura regional, através da música, dança, cinema, artes plásticas e visuais, teatro, literatura entre outros. Por isso, a rádio irá reservar 30% de sua programação para a divulgação da cultura regional.

A professora Rosângela Leite Verardi, responsável pela implantação do projeto da Rádio na unidade, comenta que a proposta é evidenciar os estudantes. “A intenção é fazer com que os alunos sejam protagonistas e estejam à frente desse projeto. Queremos ampliar as oportunidades dos alunos. Eles irão buscar notícias e trabalhar em equipe. Isso ajuda na aprendizagem porque eles farão pesquisas sobre o conteúdo”, explicou.

Pesquisas

A professora disse ainda que muitos professores se aliaram em prol do projeto, incentivando os alunos a pesquisarem sobre o assunto a ser noticiado na rádio. Os recursos utilizados para o projeto são aparelhagens da própria escola como caixas de som, microfone e sala para planejamento.

Neste inicio do projeto, quatro alunos farão parte da rádio, no entanto, a ideia é mobilizar alunos da pré-escola ao 9º ano. Os programas serão criados pelos próprios alunos sob a orientação dos professores responsáveis. Dentro das funções a serem exercidas pelos alunos estão reportagens, edição e locução. Para ampliar o conhecimento, os alunos irão visitar rádios, cursos de comunicação de universidades e receberão profissionais da área na escola.