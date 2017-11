Escola arrecada presentes de Natal para crianças carentes e deficientes

Colégio Salesiano Dom Bosco - Reprodução

Esperado com muito entusiasmo pelas crianças, o Natal é uma data que inspira e motiva a olhar pelos menos favorecidos. Pensando em proporcionar um final de ano especial para crianças e adolescentes de abrigos e instituições assistenciais de Campo Grande, o Colégio Salesiano Dom Bosco aderiu à Campanha "Compartilhe o Natal", promovida pelo Ministério Público do Estado.

Este é o primeiro ano que o Colégio participa da campanha, numa ação coordenada pelo Pe. João Vitor Ortiz, Diretor de Pastoral.

"A experiência de participar de uma campanha como esta é rica e desperta no coração do adolescente uma sensibilidade necessária para o amadurecimento humano. Os alunos também são beneficiados pelo próprio ato de fazer o bem, assim eles aprendem que a colaboração pode dar mais frutos do que esforços isolados", afirma o Diretor.

Até o dia 11 de dezembro, a escola será posto de arrecadação de presentes, brinquedos e roupas, que serão entregues para crianças e adolescentes de pelo menos 10 instituições, entre elas a Associação de Pais e Amigos do Autista, Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação, Centro de Educação Especial Girassol, Cotolengo Sul-Mato-Grossense, Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas, Pestalozzi e Sociedade Educacional Juliano Varela.

A edição 2017 é a terceira da Campanha "Compartilhe o Natal" que, desde 2015, vem transformando o Natal de centenas de crianças e adolescentes e já distribui mais de 15 mil presentes.

No Colégio Salesiano Dom Bosco, os presentes podem ser entregues das 7h às 18h na entrada da Avenida Mato Grosso, 227, Centro. Para outras informações acesse www.compartilheonatal.com.br.