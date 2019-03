Escola alvo de ataque será reaberta na segunda com atividades especiais

O secretário de Estado da Educação Rossieli Soares disse nesta sexta-feira, 15, que a Escola Estadual Professor Raul Brasil será reaberta na próxima segunda-feira, 18, mas que não serão feitas atividades obrigatórias para os estudantes no local. O colégio de Suzano foi alvo de um ataque que acabou com dez mortos.

"Nós não estamos fechando um calendário definitivo, porque estamos aprendendo com tudo isso. Precisamos ouvir as pessoas e a ideia é (saber) como a escola estará para receber as pessoas que queiram vir. Nenhum professor nem nenhum aluno será obrigado a vir."

Rodas de conversa e atendimento com especialistas devem ser realizados na próxima semana. Os alunos também poderão dar sugestões de atividades.

"Se a gente tiver um grupo de alunos que queira fazer alguma atividade, nós apoiaremos. A gente vê as manifestações legítimas de carinho, de homenagens religiosas que estão acontecendo no entorno da escola."

Na porta da escola, mais cartazes pedindo o fim da violência e flores foram colocados. Jovens também marcaram as paredes com as mãos pintadas com tinta, colorindo o muro que antes era preto e branco.

O secretário disse que a pasta vai avaliar como será o suporte não só na unidade, mas em outras escolas do município.

Sobre a segurança nas escolas do Estado, Soares disse que o caso ocorrido em Suzano mostra que a questão vai além da instalação de detectores de metal e de ter policiamento nas unidades.

"Como é que a gente identifica um menino que tenha ou precise de um atendimento como a gente viu nesse caso? Que tipo de atendimento a gente pode fazer? Que tipo de apoio a gente pode dar para a família? A gente está vendo coisas que aconteceram neste ato que vão muito além de problemas que estamos trabalhando. A gente precisa não perder a essência dos nossos jovens."

Mesmo assim, ele afirma que a pasta está revendo questões de segurança. "Nos próximos dias, estaremos revisando os nossos procedimentos de segurança em todas as escolas. Estamos em alerta em todas as movimentações, sobre o que acontece nas redes sociais, que acabam reverberando para as salas de aula em todo Estado e no Brasil."

Nesta sexta, 15, profissionais da área de Psicologia e professores participaram de uma reunião para discutir quais atividades serão realizadas ao longo da semana que vem, quando deve ser definida a retomada do calendário escolar.

"Hoje, a gente convidou muitas pessoas e deixou aberto para os professores da escola que quisessem participar desse debate para a gente entender qual é a melhor forma de acolhimento. A única coisa que temos certeza é de que temos de respeitar o espaço e o tempo de cada uma das pessoas daqui da escola no seu processo de luto."

Obras

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, disse que uma reforma está sendo realizada na escola. "As equipes estão trabalhando em pintura e em troca de ambientes. Estamos trabalhando, da melhor maneira possível, para que a gente comece esse trabalho de recepção não só dos alunos e funcionários, mas de toda comunidade do entorno da escola."