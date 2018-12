Escola Alexander Fleming conquista título de campeão no Voleibol dos Jogos Escolares

jogos_06.12_1

Na tarde da última quarta-feira (5) o time feminino da Escola Alexander Fleming conquistou medalha de ouro no Voleibol da 33ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande, promovida pela Prefeitura de Campo Grande. A equipe, que desde 2015 ganha em segundo lugar irá representar a Capital nas competições estaduais. Além deles, os times das escolas Dolor Ferreira de Andrade, Raul Sans de Matos e Iracema de Souza Mendonça também garantiram vaga para a etapa estadual de 2019.

Ao todo, os jogos reuniram 2.588 inscritos entre crianças e jovens de 11 a 16 anos. A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), fará a premiação geral no próximo dia 14, às 14h, na Esplanada dos Ferroviários.

Masculino

Na categoria A (14 a 16 anos) masculino o campeão foi Dolor Ferreira de Andrade e em segundo lugar ficou a Escola Joaquim Murtinho. No feminino o campeão foi Raul Sans de Matos e em segundo lugar o time do Joaquim Murtinho.

Na categoria B (11 a 13 anos), o campeão masculino Iracema de Souza Mendonça e em segundo lugar Tertuliano Meirelles. No feminino o campeão foi Alexander Fleming e com a medalha de prata ficou a Escola Iracema de Souza Mendonça.

Para o técnico do time feminino Alexander Fleming, José Renato Ferreira, essa vitória foi muito importante para a história do time. “Nossa equipe treina junto há quatro anos e fomos vice-campeão escolar de 2015 a 2017 e agora conseguimos ser campeões com o 1º lugar. Depois de muito treino e dedicação, vamos em busca da vitória na fase estadual”, explicou.

Programação

No próximo sábado (8) a competição segue com a modalidade de Judô no Rádio Clube Campo, a partir das 8h. Na próxima semana será a competição final do Futsal será segunda-feira (10), na Uniderp Agrárias, a partir das 14h. O Handebol definirá os campeões na terça-feira (11) e quarta-feira (12), a partir das 13h30 no Ginásio do Colégio Auxiliadora.

A Programação completa está no site da Funesp www.campogrande.ms.gov.br/funesp