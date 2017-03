Escócia pede formalmente ao Reino Unido outro referendo de independência

O governo da Escócia solicitou hoje (31), de forma oficial, ao Executivo britânico, a permissão para realizar um segundo referendo de independência da região, argumentando que os escoceses devem ter o direito "de escolher seu próprio futuro". A informação é da Agência EFE.

O pedido se dá após a entrega do Reino Unido à União Europeia de um pedido para se desligar do bloco, o chamado Brexit.

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, enviou uma carta a Downing Street, residência e escritório oficial da primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, para reivindicar um novo referendo perante a saída do país "não só da União Europeia, mas também do mercado único", uma separação que os cidadãos da Escócia "não votaram".

