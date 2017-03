Escócia entrega pedido formal de plebiscito sobre separação do Reino Unido

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, entregou formalmente nesta sexta-feira um pedido para a realização de um plebiscito sobre a independência escocesa do Reino Unido. A premiê enviou a carta à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, com a solicitação formal de transferência de poderes para que a votação aconteça.

Nesta semana, o Parlamento escocês aprovou por 69 a 59 uma resolução que pede o plebiscito. Os escoceses desejam que esse voto ocorra entre 2018 e 2019.

"O povo da Escócia precisa ter o direito de escolher seu próprio futuro - em resumo, de exercer nosso direito à autodeterminação", afirma a carta de Sturgeon. O governo de Londres tem dito que irá negar esse pedido.

O fato de o Reino Unido ter decidido deixar a União Europeia, no chamado Brexit, acentuou a divisão com a Escócia, já que os escoceses em sua maioria desejavam seguir no bloco. Sturgeon já acusou May de fazer uma "aposta imprudente" ao avançar no processo de saída da UE. Fonte: Associated Press.

