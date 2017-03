Escócia aprova proposta de novo referendo de separação do Reino Unido

Parlamentares escoceses decidiram nesta terça-feira, por 69 votos a favor e 59 contrários, que vão buscar um novo referendo de independência do Reino Unido a ser realizado em até dois anos.

A decisão acontece às vésperas de o governo britânico invocar o Artigo 50 do tratado de Lisboa, que inicia formalmente as negociações para a separação do Reino Unido da União Europeia. Segundo a primeira-ministra, Nicola Sturgeon, os escoceses precisam receber a chance de votar antes de o Brexit ser completado.

"O futuro da Escócia precisa estar nas mãos dos escoceses", afirmou Sturgeon antes da votação no Parlamento.

Em 2014, eleitores escoceses rejeitaram a proposta de separação do Reino Unido feita pelo mesmo partido de Sturgeon. No entanto, a premiê acredita que a situação mudou bastante - a permanência na UE foi um dos pontos mais importante na escolha escocesa em dizer não à separação.

Anteriormente, a primeira-ministra britânica, Theresa May, havia indicado que não aceitaria o cronograma estabelecido pelos escoceses. "Agora não é a hora", resumiu. O Parlamento britânico precisa aprovar a proposta de referendo para que ele seja legalmente vinculativo. Fonte: Associated Press.

