ESA/MS promove mais uma edição da Terça Jurídica com palestra sobre “Terceirização”

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), oferece amanhã (16) mais uma edição da “Terça Jurídica”. A advogada e assessora jurídica empresarial, Katia Paiva, ministra palestra sobre ‘Terceirização’.

O evento será realizado na sala da ESA/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque, em Campo Grande, às 19h.

A inscrição é gratuita. Para conhecer a programação de cursos da ESA/MS, acesse o site: www.esams.org.br/Cursos.

Mais informações: (67) 3342-4000/ (67) 98111-0970.

