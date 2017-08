ESA/MS promove curso sobre Direito da Mulher neste sábado

A Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) promove neste sábado (5) o curso de educação continuada “Direito das mulheres: família, trabalho, previdência e violência de gênero”. A responsável por ministrar o curso será a palestrante Alice Bianchini, doutora em Direito Penal pela PUC-SP.

Alice que também é mestre em Direito pela UFSC, especialista em Teoria e Análise Econômica pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL – SC) e em Direito Penal Econômico Europeu pela Universidade de Coimbra – IBCCrim, atuou como professora do Departamento de Direito Penal da USP e do Curso de Mestrado em Direito da Uniban-SP.

Ela é autora do Programa Virtual Estude Lei Maria da Penha em 30 dias: +100 questões controvertidas, autora de vários livros e membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB Federal e da OAB/SP.

O curso terá carga horária de 4horas, acontece das 9h às 13h na sala da ESA/MS. O investimento é de R$ 60. As inscrições devem ser feitas no site da ESA/MS.

A ESA/MS fica na Avenida Mato Grosso, 4.700 – Carandá Bosque.

