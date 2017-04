ESA/MS promove Aula Inaugural em Corumbá com jurista renomado

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), realiza no dia 28 de abril a Aula Inaugural na cidade de Corumbá/MS. O tema do evento será “Lava Jato, Estado de direito e o futuro do Brasil”. O palestrante convidado é o professor Luiz Flávio Gomes.

De acordo com o presidente da ESA/MS, Ricardo Pereira, a Aula Inaugural em Corumbá é um marco simbólico dos eventos realizados pela instituição. “Todavia já foram realizados outros encontros, mas este é para abrir o ano de 2017; e estamos prestigiando uma grande cidade de Mato Grosso do Sul com a palestra de um dos maiores e melhores criminalistas do Brasil”, ressaltou Pereira.

Luiz Flávio Gomes é doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de Madri e Mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo – USP; diretor-presidente do Instituto Avante Brasil; jurista e professor de Direito Penal e de Processo Penal em vários cursos de pós-graduação no Brasil e exterior. Também é autor de vários livros jurídicos e de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros. Foi Promotor de Justiça (1980 a 1983), Juiz de Direito (1983 a 1998) e Advogado (1999 a 2001).

A participação contará como carga horária de 4 horas e emissão de certificado. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas através do site da ESA/MS.

A Aula Inaugural será realizada às 19h30 no auditório Salomão Baruki da UFMS, em Corumbá/MS. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3231-7616/98111-0970.

