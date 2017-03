ESA\MS fecha parceria com a PUC-SP para cursos de especialização presencial

A Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), fechou parceria com a Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) para cursos de especialização presenciais nas áreas de Direito Administrativo, Direito Processual Civil e Direito e Processual Penal.

“Conseguir fechar essa parceria com umas das instituições mais renomadas do país tem como objetivo oferecer aos advogados do Estado ensino de qualidade. Os ramos do direito escolhidos são de grande interesse da comunidade jurídica, beneficiando diversos profissionais”, diz o diretor-geral da ESA/MS, Ricardo Pereira.

As inscrições devem ser realizadas no site da universidade no endereço da PUC-SP (http://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/inscricoes-abertas). As vagas são limitadas.

As aulas são quinzenais e 100% presenciais. Os cursos têm duração, em média, de dois anos.

Mais informações podem ser obtidas com a ESA/MS, pelo telefone (67) 3342-4000.

