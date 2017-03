ESA/MS e Esmagis iniciam tratativas para promover convênio em Pós-Graduação

A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), recebeu o presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), Fernando Chemin Cury, para iniciar tratativas sobre convênio entre a Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) e Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul (Esmagis).

A parceria é essencial, segundo o presidente da OAB/MS. “É muito importante estabelecer essa parceria para que possamos ter um ambiente de discussões que aprimoram a atividade da advocacia, magistratura e Ministério Público. Ambiente esse que ainda contribui para o aprimoramento das instituições envolvidas”, enfatiza Mansour.

“O intuito é que convênio que a ESA/MS já tem com a PUC seja divulgado e estendido para juízes do Estado todo para formar acadêmicos das mais variadas profissões, o que ajuda no amadurecimento do curso. É importante um público não apenas de advogados, como de promotores, juízes, de todas as áreas que atuam no sistema da justiça”, declara o presidente da Amamsul, Fernando Chemin Cury.

Participaram da reunião o diretor da ESA/MS, Ricardo de Souza Pereira; o secretário-geral Marco Aurélio de Oliveira Rocha; e o diretor tesoureiro, Steven Razuk.

