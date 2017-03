ESA/MS e CimaBrasil realizam curso de Mediação Extrajudicial

A Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul e a Camara Independente de Mediação, Conciliação e Arbitragem (CimaBrasil), realizam a partir do dia 3 de abril o curso de Mediação Extrajudicial.

O curso começa dia 3 de abril e tem previsão de término para o dia 7 de maio. A carga horária é de 40 horas teóricas e 30 horas de prática simulada. Os coordenadores do evento são Alex Artioli, Nilton César Costa e Mirley de Arruda Nogueira.

O evento será no Cima Brasil, que fica na Rua 15 de novembro, 1.297.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (67) 99166-3389 e 3015-1501.

