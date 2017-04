ESA/MS e AASP promovem três cursos na próxima semana

Na próxima semana, a ESA/MS (Escola Superior de Advocacia) realiza, em parceria com a AASP (Associação dos Advogados de São Paulo), três cursos na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Os participantes terão aulas ministradas por renomados juristas na sala da ESA/MS. A carga horária é de duas horas/aula, e o investimento é de R$ 30,00.

As inscrições para os cursos devem ser feitas pelo site da ESA/MS. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3342-4000.

Programação

DIA 27

Constelação familiar aplicada à mediação sistêmica ativa – das 9h às 11h

Professor: Frederico Ciongoli

Dano Moral no Novo CPC – das 18h às 20h

Professor: Eduardo Lemos Barbosa

DIA 28

Auto alienação parental: quando o próprio genitor se afasta de seus filhos – das 9h às 11h

Professor: Eduardo Lemos Barbosa

Veja Também

Comentários