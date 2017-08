A Escola Superior de Advocacia (ESA/MS), através do Projeto “ESA Vai ao interior” visitará Sidrolândia na próxima segunda-feira (21) para palestra sobre sobre "Terceirização: Prestação de Serviço".

A Advogada e Assessora jurídica empresarial Katia Paiva será a palestrante. As inscrições devem ser feitas no Site da ESA. A carga horária é de quatro horas/aula com certificado online.

O evento será na Rua Santa Catarina, 130. Mais informações pelos telefones: (67) 3272-4392 ou 98111-0970.

Veja Também

Comentários